Благодаря регистрации в Латвии, MEGOGO LIVE включён в перечень адаптированных каналов.

Национальный совет Украины по вопросам телерадиовещания внёс телеканал MEGOGO LIVE, зарегистрированный в Латвийской Республике, в Перечень иностранных программ, содержание которых отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевещании и законодательству Украины. Соответствующее решение регулятор принял на заседании 8 августа.

Относительно включения телеканала в список адаптированных в Национальный совет обратилась компания «Мегого» (SIA «MEGOGO», страна регистрации – Латвийская Республика).

Национальный совет проанализировала документы и программное наполнение и выяснила, что MEGOGO LIVE транслируется 24 часа в сутки, языка передач – английский, русский, украинский. Рекламы и другой коммерческой информации в ходе мониторинга не зафиксировано. Также нет порнографических передач и фильмов, демонстрация которых запрещена на территории Украины.

Телеканал транслирует программы развлекательного направления – культурологические, развлекательные, музыкальные передачи, реалити-шоу, спортивные события, музыкальные новости, телевизионные шоу и фильмы.

ООО «Мегого» имеет разрешение на трансграничное коммерческое телевизионное вещание канала MEGOGO LIVE, выданное Национальным советом электронных средств массовой информации Латвийской Республики, сроком до 15 мая 2029 года.

Напомним, MEGOGO LIVE начал вещание осенью прошлого года. Это канал собственного производства видеосервиса MEGOGO. Его продюсером и вдохновителем является фронтмен группы O.Torvald Женя Галич. На канале транслируются уникальные видеоматериалы из мира украинской альтернативной музыки, искусства, вечеринок и разноформатных молодежных развлечений и собственных шоу проекта.

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