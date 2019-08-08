Английская футбольная ассоциация анонсировала запуск новой OTT-платформы, которая всецело будет посвящена потоковым трансляциям женского футбола.

Запуск платформы The FA Player намечен на начало футбольного сезона 2019/20, который стартует 2 сентября. Платформа будет бесплатной, пользователи смогут получать доступ к её контенту через приложения для Android и iOS. Выпуск отдельного специализированного приложения для смарт-телевизоров на момент запуска платформы не планируется, однако пользоватеи «умных» телевизоров смогут воспользоваться для доступа к ней устройствами Chromecast и Apple TV.

На протяжении сезона зрители платформы смогут увидеть более 150 домашних матчей женских футбольных команд, включая все матчи Женской суперлиги Barclay Футбольной ассоциации, а также все матчи в рамках Чемпионата женских команд футбольной ассоциации.

Объёмы контента значительно превышают объёмы, предлагаемые BBC и BT Sport, которые на протяжении сезона 2019/20 покажут в прямом эфире более 30 матчей.

Директор отдела профессионального женского футбола при Футбольной ассоциации Келли Симмонс комментирует: «Данное объявление является ключевым и важным шагом на пути развития женских команд ассоциации и для привлечения новых аудиторий. Мы знаем, что люди желают смотреть футбол различными способами, имея возможность быстрого и лёгкого доступа к контенту. Новая потоковая платформа обеспечит им уникальную возможность доступа к более чем 150 прямых трансляций в рамках всех соревнований, и всё это – на расстоянии одного клика! Это дополнит освещение матчей женских команд, которое дают каналы BBC и BT Sport, а также даст возможность болельщикам женского футбола наслаждаться матчами в удобное для них время и в удобном месте».

Информация о запуске новой платформы появилась на фоне выхода женского футбола на беспрецедентно высокий уровень. Недавний отчёт MediaCom и talkSPORT указывает на то, что Чемпионат мира по футболу среди женских команд 2019 года привлёк к этому виду спорта внимание ещё 2.4 миллиона болельщиков.

Управляющий партнёр MediaCom Полин Робсон говорит: «Очевидно, что Чемпионат мира среди женских команд породил существенный спрос на этот вид спорта; турнир был по-настоящему глобальным, и побил все прежние рекорды трансляций. Таким образом, у брендов есть огромная возможность оказать помощь в продвижении женских команд к новым высотам и обеспечить закрепление успеха, полученного Львицами на Чемпионате».

Поражение Англии от США в полуфинале турнира собрало пиковую аудиторию в 11.7 миллиона зрителей, что составило примерно 50.8% от общей аудитории, сделав данный матч наиболее смотрибельной в Великобритании телепрограммой года.

Напомним, в конце прошлого года звёзды мирового футбола запустили видеосервис OTRO.

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