Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания провел конкурс на две свободные программы в мультиплексе Одесского региона. По его результатам, лицензии на вещание получили два канала — «ГРАД» и «7», сообщает сайт Нацсовета.

Согласно данным, телеканал «ГРАД» принадлежит черноморской организации «Телерадиокомпания «Град»», а «7» — одесской «Телерадиокомпании «АРТ»».

Кроме них на свободные 11-ю и 12-ю программы претендовали «Мост-ТВ» (ООО «МОСТ-ТВ», Одесса) и «БЕССАРАБИЯ ТВ» (ООО «Телерадиокомпания «Медиа-юг»», Киев).

«ГРАД» и «7» будут вещать 24 часа в сутки в стандарте DVB–T2 (MPEG-4). Программы будут распространяться на Одессу, Черноморск, а также на Овидиопольский, Беляевский и Лиманский районы области.

Напомним, в прошлом месяце Нацсовет добавил в локальную цифровую сеть Киева еще три телеканала. Теперь в этом списке каналы ОЦЕ, «Центральный» и «8 канал».

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