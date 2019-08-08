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Walt Disney создаст бандл из видеосервисов Disney+, Hulu и ESPN+ стоимостью 12.99 долларов в месяц

Борис Скуратовский
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Капитан Marvel
Фото: Walt Disney Co.

Генеральный директор корпорации Walt Disney Co. Роберт Айгер сообщил, что на новой потоковой платформе от корпорации будет доступен контент от Disney Plus, Hulu и ESPN Plus. Стоимость месячной подписки на услугу, которая начнёт предоставляться с 12 ноября, составит 12.99 доллара в месяц.

Это почти в два раза выше той суммы, о которой говорили в компании Disney в апреле, когда было заявлено, что стоимость подписки на каналы Disney Plus будет составлять 6.99 доллара в месяц, что намного ниже 12.99 долларов в месяц, которые компания Netflix просит за свой наиболее популярный пакет потоковых каналов. Однако, если учесть тот факт, что стоимость подписки на пакеты от Hulu и ESPN Plus составляют около 6 и 5 долларов соответственно, при подписке на пакет из трёх услуг мы получим экономию в 5 долларов в месяц.

Объединяя три услуги в один пакет, компания Disney надеется успешно конкурировать с Netflix и Amazon Prime Video, предложив пользователям сочетание семейно-ориентированного контента, новых телепрограмм и спортивных трансляций. Месячная стоимость премиального пакета от Netflix равна 15.99 доллара, а подписка на наиболее популярный тарифный план стоит 12.99 доллара. Услуга Amazon Prime Video доступна тем пользователям, которые ежемесячно платят 119 долларов за услугу Amazon’s Prime.

Общая цель проекта, как заявил Айгер, состоит в том, чтобы дать пользователю «общий развлекательный контент – в частности, от Hulu, дополнив его большим количеством семейного контента – что предлагает Disney+, и спортивным контентом».

Он добавил: «И создаваемый нами пакет – тот самый пакет, который вы сможете купить за 12.99 доллара в месяц – объединяет три услуги, давая зрителям огромный объём, великолепное качество и широкое разнообразие за хорошую цену».

В компании Disney заявили о том, что все её фильмы 2019 года выпуска, а также все более поздние релизы, будут транслироваться в потоковом режиме исключительно в рамках услуги Disney Plus. Это, в частности, такие фильмы, как «Капитан Марвел», вышедший в начале года, «Мстители: Эндшпиль», вышедший в конце апреля, а также грядущие «История игрушек 4», боевики «Король Лев» и «Аладдин», и «Звёздные войны. Эпизод 9».

 

  • В корпорации Walt Disney Co заявили о намерении создать пакет услуг Disney Plus, Hulu и ESPN Plus стоимостью в 12.99 доллара в месяц.
  • Подписка на пакет даст экономию в размере 5 долларов в сравнении с оформлением трёх отдельных подписок – на каждый из пакетов.
  • В компании Disney заявили о том, что потоковая услуга будет доступна, начиная с 12 ноября.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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