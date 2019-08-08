Walt Disney создаст бандл из видеосервисов Disney+, Hulu и ESPN+ стоимостью 12.99 долларов в месяц

Генеральный директор корпорации Walt Disney Co. Роберт Айгер сообщил, что на новой потоковой платформе от корпорации будет доступен контент от Disney Plus, Hulu и ESPN Plus. Стоимость месячной подписки на услугу, которая начнёт предоставляться с 12 ноября, составит 12.99 доллара в месяц.

Это почти в два раза выше той суммы, о которой говорили в компании Disney в апреле, когда было заявлено, что стоимость подписки на каналы Disney Plus будет составлять 6.99 доллара в месяц, что намного ниже 12.99 долларов в месяц, которые компания Netflix просит за свой наиболее популярный пакет потоковых каналов. Однако, если учесть тот факт, что стоимость подписки на пакеты от Hulu и ESPN Plus составляют около 6 и 5 долларов соответственно, при подписке на пакет из трёх услуг мы получим экономию в 5 долларов в месяц.

Объединяя три услуги в один пакет, компания Disney надеется успешно конкурировать с Netflix и Amazon Prime Video, предложив пользователям сочетание семейно-ориентированного контента, новых телепрограмм и спортивных трансляций. Месячная стоимость премиального пакета от Netflix равна 15.99 доллара, а подписка на наиболее популярный тарифный план стоит 12.99 доллара. Услуга Amazon Prime Video доступна тем пользователям, которые ежемесячно платят 119 долларов за услугу Amazon’s Prime.

Общая цель проекта, как заявил Айгер, состоит в том, чтобы дать пользователю «общий развлекательный контент – в частности, от Hulu, дополнив его большим количеством семейного контента – что предлагает Disney+, и спортивным контентом».

Он добавил: «И создаваемый нами пакет – тот самый пакет, который вы сможете купить за 12.99 доллара в месяц – объединяет три услуги, давая зрителям огромный объём, великолепное качество и широкое разнообразие за хорошую цену».

В компании Disney заявили о том, что все её фильмы 2019 года выпуска, а также все более поздние релизы, будут транслироваться в потоковом режиме исключительно в рамках услуги Disney Plus. Это, в частности, такие фильмы, как «Капитан Марвел», вышедший в начале года, «Мстители: Эндшпиль», вышедший в конце апреля, а также грядущие «История игрушек 4», боевики «Король Лев» и «Аладдин», и «Звёздные войны. Эпизод 9».

В корпорации Walt Disney Co заявили о намерении создать пакет услуг Disney Plus, Hulu и ESPN Plus стоимостью в 12.99 доллара в месяц.

Подписка на пакет даст экономию в размере 5 долларов в сравнении с оформлением трёх отдельных подписок – на каждый из пакетов.

В компании Disney заявили о том, что потоковая услуга будет доступна, начиная с 12 ноября.

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