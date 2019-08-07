SpaceX запустила спутник Amos-17, принадлежащий израильскому оператору Spacecom

7 августа компания SpaceX при помощи ракеты Falcon 9 запустила в космос спутник связи Amos-17, принадлежащий израильскому оператору Spacecom.

Ракета оторвалась от стартовой площадки космодрома ВВС США на мысе Канаверал, штат Флорида, в 19:23 по времени Восточного побережья, после трёхдневной задержки, связанной с необходимостью замены потенциально проблемного ракетного клапана.

Amos-17 – современный спутник, принадлежащий компании Spacecom – отделился от верхней ступени ракеты спустя 32 минуты после её старта с космодрома. Данный запуск стал уже десятой космической миссией, проведенной компанией SpaceX с начала года.

Как известно, в 2016 году компания Spacecom потеряла спутник Amos-6, который был разрушен во время взрыва ракеты Falcon 9 за несколько дней до планируемого запуска. В 2017 году в компании заявили, что запуск её нового спутника Amos-17 будет полностью профинансирован за счёт средств, полученных в качестве компенсации за невыполненную миссию.

Спутник Amos-17, построенный компанией Boeing, предназначен для предоставления услуг телерадиовещания и широкополосной связи над территорией стран Африки, расположенных к Югу от Сахары, а также над территорией стран Ближнего Востока, Европы и части Азии. Рабочий модуль спутника включает в себя набор транспондеров C-, Ku- и Ka-диапазона, а также цифровой канализатор, предназначенный для улучшенного распределения ёмкостей и уменьшения уровня помех полезному сигналу.

Ранее компания SpaceX уже использовала разгонный блок, задействованный в данной миссии, для запуска двух других спутников: в июле 2018 года он использовался для запуска спутника Telstar-19 Vantage канадского оператора Telesat, а в ноябре 2018 – выводил в космос спутник Es’hail-2 катарского оператора Es’hailSat. На этот раз в SpaceX решили не сажать отработанный разгонный блок ракеты Falcon 9 на Землю, потратив все имеющиеся в нём запасы топлива для выведения на орбиту спутника массой в 6 500 килограммов.

Генеральный директор компании SpaceX написал в своём Твиттере, что самоходная баржа, дрейфующая в океане, зафиксировала на фото успешное отделение спутника от ракеты.

Проектный срок эксплуатации спутника Amos-17 на орбите составляет 20 лет – на пять лет больше средних сроков эксплуатации геостационарных спутников на орбите. После раскрытия солнечных панелей расстояние между их крайними точками составит 35 метров.

Компания Spacecom заключила с компанией Boeing контракт на создание спутника Amos-17 стоимостью в 161 миллион долларов в декабре 2016 года. Новый спутник должен заменить на орбите аппарат Amos-5 совместного франко-российского производства, связь с которым была утеряна спустя пять лет после запуска, в ноябре 2015 года, – из-за проблем в системе электроснабжения.

В ожидании запуска спутника Amos-17, в 2017 году компания Spacecom арендовала спутник, принадлежащий компании AsiaSat, для компенсации «пробела», вызванного потерей спутника Amos-5. В 2018 году компания заказала ещё один спутник – Amos-8 – его должна была произвести компания Maxar Technologies. Однако, вскоре контракт на его сооружение, а также контракт на его запуск ракетой Falcon 9 от компании SpaceX были аннулированы после заявления израильского правительства о том, что спутник должен быть построен на территории страны.

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