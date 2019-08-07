Предприятие «Главкосмос пусковые услуги», принадлежащее Роскосмосу, снизило услуги на запуски малых спутников на ракетах «Союз-2», передает РИА Новости.
Согласно данным, цены на запуски снизились практически в два раза — от 15 тысяч до 17 тысяч долларов за килограмм.
«Стоимость запуска космических аппаратов формата кубсат размерности 3U (со сторонами 10х10х30 см) составит 170 тысяч долларов. В рамках запуска микроспутников на этих же миссиях компания уже подписала контракты с рядом заказчиков по цене от 15 тысяч до 17 тысяч долларов за килограмм», — сообщили в «Главкосмосе».
Отмечается, что еще в прошлом году стоимость таких услуг составляла порядка 20-30 тысяч долларов за килограмм груза.
Напомним, недавно о намерении организовать регулярные групповые запуски малых спутников разных производителей заявила компания SpaceX. Стоимость отправки группировки весом не более 150 кг составит 2,25 миллиона долларов.