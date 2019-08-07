В США растет количество приверженцев онлайн-видео. Сейчас в Америке пользователей, ежедневно просматривающих ролики в интернете, больше чем в Европе, передает Кабельщик.

Согласно данным, 67% интернет-пользователей в США ежедневно смотрят онлайн-видео хотя бы на одном устройстве, в то время как в Европе этот показатель ниже — 52%.

При этом большая часть опрошенных смотрит видео с помощью SmartTV — 44%. Почитателей смартфонов немногим меньше — 33%. В Европе эти показатели составляют 30% и 23% соответственно.

Напомним, в апреле Digital TV Research прогнозировала, что SVOD-сервисы в Северной Америке получат более 100 миллионов новых подписчиков в ближайшие пять лет. Предполагается, что в 2024 году такие платформы будут иметь порядка 270 миллионов пользователей.

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