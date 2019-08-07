Государственный комитет телевидения и радиовещания сообщил, что украинская студия телевизионных фильмов «Укртелефильм» продана не была. СМИ допустили ошибку, спутав студию с одноименным специализированным предприятием, передает Укринформ.

Как стало известно вчера, Фонд Государственного имущества Украины продал за 5.1 млн грн единый имущественный комплекс государственного специализированного предприятия «Укртелефильм», расположенный по ул. Кирилловская 160.

Студия телефильмов «Укртелефильм» находится по адресу ул. Ованеса Туманяна, 15, и имеет аббревиатуру ГП (государственное предприятие), а не ГСП как в случае вышеуказанного предприятия.

Отмечается, что ГСП «Укртелефильм» и ГП «Украинская студия телевизионных фильмов «Укртелефильм» являются разными предприятиями, никогда не сотрудничали и не имеют ничего общего кроме названия.

Что касается ГП «Укртелефильм» — продавать его никто не собирался, на данный момент студия готовится к присоединению к Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

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