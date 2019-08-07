lifecell отменяет тарификацию трафика на Instagram и Twitter. Услуга будет добавлена во все тарифы с безлимитным пользованием соцсетями, сообщает пресс-служба оператора.

В частности, безлим на Instagram и Twitter был предоставлен пользователям таких популярных тарифов, как «4 Безлимита», «Интернет Жара», «ХайП», «Лайфхак», «Бомба» и «Platinum».

Уточняется, что отмена тарификации будет действовать только при условии использования официальных приложений Twitter и Instagram, скачанных с Google Play, Apple Store, Microsoft Store или веб-браузеров.

Переходы на другие сайты по ссылкам или баннерам будет тарифицироваться согласно условиям действующего плана абонента.

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