LG Display заявила о намерении расширить производство крупногабаритных OLED-панелей для телевизоров. В частности, компания инвестирует 2,5 миллиарда долларов в разработку линии Gen 10.5 на заводе в Корее, сообщает пресс-служба. Согласно данным, что LG Display нацелена на производство, прежде всего, панелей с диагональю от 65 дюймов и больше. Это связано с ростом спроса на эти дисплеи и признанием таких моделей в премиальном секторе. Уже с первой половины 2022 года компания начнет производить 30 000 панелей линии Gen 10.5 в месяц. Спустя год объемы производства планируется увеличить еще на 15 000 единиц.

«Компания LG Display начала с инвестиций на суму 1,84 трлн. вон в строительство своего нового завода P10 и в часть его производственных мощностей в ноябре 2015 года. В июле 2017 г. было принято решение о дополнительных авансовых инвестициях в размере 2,8 трлн. вон, чтобы довести объемы производства OLED панелей к 3 0000 шт. на месяц», — сказано в пресс-релизе.

Благодаря этому LG Display надеется укрепить свои конкурентные позиции на рынке крупногабаритных телевизоров. Напомним, в конце прошлого месяца LG Display сообщила о намерении инвестировать 1,75 миллиарда долларов в сектор производств гибких панелей на органических светодиодах для смартфонов.

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