В России планируют создать группу спутников для подзарядки других аппаратов на орбите. Проект ученых Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского поможет продлить срок службы спутников в 1,5 раза, передает ТАСС.

Сообщается, что проект уже вынесли на рассмотрение Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий Минобороны России.

Суть разработки в том, что группа аппаратов сможет подзаряжать уже «выдохшиеся» спутники путем преобразования энергии солнца и сбора отражаемого от поверхности планет света.

Такая космическая «заправка» должна продлить жизнь спутников примерно в 1,5 раза и сэкономить порядка 3 миллиардов рублей на каждом спасенном аппарате.

В таком случае отпадает потребность в снабжении спутников дополнительными аккумуляторами, что поможет снизить вес космических аппаратов.

Напомним, в марте специалисты компании «Российские космические системы» представили проект аппарата для переработки космического мусора.

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