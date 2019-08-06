Студия «Укртелефильм», расположенная в Киеве, была продана за 5,1 миллиона гривен. Предприятие выставил на аукцион Фонд государственного имущества Украины, пишет LB.ua.

Согласно данным, покупку совершила компания «Риелтис-Плюс».

«Это уже не первая попытка продать этот объект. От бывшей студии телевизионных фильмов остались полуразрушенные помещения. Компания «Риелтис-Плюс» выиграла аукцион с ценой в 5,1 миллиона гривен», — прокомментировал исполняющий обязанности главы ФГИ Виталий Трубаров.

Студия «Укртелефильм» была создана в 1965 году и за время своего существования приняла участие в создании более трех тысяч телевизионных фильмов.

Напомним, в мае стало известно о продаже украинского завода видео- и фотопленок «Свема», расположенного в г. Шостка Сумской области. Предприятие было выставлено на аукцион за 15 тысяч долларов.

В том же месяце Совет министров Крыма заявил о намерении ликвидировать киностудию «Ялта-фильм». Исполнить распоряжение должны будут до 1 мая 2020 года.

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