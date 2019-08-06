Американский стартап UbiquitiLink присоединится к ряду компаний, предоставляющих услуги спутниковой связи. Проект предполагает запуск в космос тысячи спутников для формирования системы сотовой связи в отдаленных регионах, пишет Hubs.

Особенностью этого проекта станет возможность подключать мобильные телефоны напрямую к спутникам, что позволит сэкономить значительные средства на сооружение наземных станций приема сигнала.

Речь идет не о создании кардинально новых базовых станций для мобильных операторов, а о модернизации их с незначительными изменениями стандартного софта. Таким образом смартфоны смогут улавливать сигнал спутников, находящихся на орбите в 500 км, как от наземных вышек.

При этом стартап не требует отдельных частот: для связи спутники будут использовать тот же ресурс, что и сотовые операторы. Если, помимо этого, учесть еще и относительно малый вес самих космических аппаратов, то можно предположить, что вся кампания не повлечет излишне больших финансовых затрат для UbiquitiLink. Исполнительный директор стартапа Чарльз Миллер оценивает стоимость проекта примерно в 1-2 миллиарда долларов.

Отмечается, что испытания прототипа своих спутников UbiquitiLink планирует провести уже в ближайшее время.

Напомним, в прошлом месяце о намерении запустить в космос группу низкоорбитальных спутников заявил израильский стартап NSLComm. Его аппараты будут раздавать потребителям широкополосный интернет и транслировать программы теле- и радиоканалов.

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