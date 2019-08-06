SpaceX собирается организовать регулярные групповые запуски малых спутников разных производителей. Компания будет отправлять группировки в космос на своих ракетах Falcon 9, передает ТАСС.

«Программа долевого участия в запуске микроспутников SmallSat предоставит операторам малых спутников регулярные целевые миссии Falcon 9 на солнечно-синхронную орбиту», — сообщили в SpaceX.

Отмечается, что общий вес спутников для запуска должен составлять не более 150 кг. Стоимость отправки группировки в космос не превысит 2,25 миллиона долларов.

Кроме того, в SpaceX пообещали, что такие групповые запуски будут производиться вне зависимости от плановых выводов крупных спутников и не будут отсрочены по каким-либо организационным причинам.

Напомним, SpaceX осуществит запуск спутника Amos-17 со стартовой площадки базы ВВС США уже сегодня вечером, 6 августа, по местному времени (утром 7 августа по киевскому времени).

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