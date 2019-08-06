В социальных сетях активно набирает истерия по поводу кодирования спутникового вещания телеканалов медиагрупп 20 января 2020 года и перехода их в состав программной услуги DTH-платформ XtraTV и «Виасат Украина». Протестные мнения неформально разделили аудиторию на две категории. Первые обязуются развернуть антенны на Восток и смотреть российское телевидение. Вторые громко заявляют, что спутниковое телевидение для них умерло, и они переходят на IPTV, которым для большинства по сути является пиратский плейслист, который громко именуется «Интернет ТВ», а значит бесплатно!

Упустим попытки выдать себе моральные индульгенции и признать, что телевидение, несмотря на его качество, потребитель готов получать исключительно в бесплатном и открытом виде. Перейдем к более практическим аспектам, и разберемся, что же ждет потребителя, читай телезрителя и технологии доставки телесигнала.

Негодование вполне осознанное, так как за время развития телевидения в Украине, около 30% домохозяйств привыкли получать телевизионный сигнал через спутник, и тарелка стала синонимом эфирной антенны, читай бесплатного ТВ. К сожалению, в этот миф не верят медиагруппы, и готовы бесплатно и в открытом доступе отдавать сигнал собственных телеканалов только в цифровом эфире, а в кабельных сетях, услугах ОТТ-сервисов и со спутника в составе спутниковых платформ только за абонентскую плату.

После того как зритель, который никогда не платил за телевидение, слышит, что «телевизор» станет платным, — начинается поиск решения проблемы. Первым громким заявлением, конечно же, служит: «будем смотреть открытые российские телеканалы, повернем антенну». Далее следует чреда несвязных между собой умозаключений антагонистов: украинское ТВ плохое, смотреть нечего! Странно, что бесплатно смотреть его согласны? А за деньги уже перебор! Будем смотреть российское телевидение! Да и наплевать, что это пропаганда, главное, чтобы бесплатно! Плохое украинское ТВ за бесплатно – уже и не плохое)) Сплошная каша в голове.

И вот, когда украинский обыватель уже нацелился повернуть антенну или доставить еще одну, чтобы смотреть в открытом доступе федеральные телеканалы, его ожидает фиаско. А ведь нет никакого бесплатного телевидения. Все банально и просто. Россия активно отключает аналоговое эфирное вещание, и надобность в спутнике, как транспорте доставки сигнала провайдерам и к передатчикам – отпадает. Часть телеканалов уже отключили. А после 21 октября 2019 года на Ямалах, Экспрессах, ABS-2 будут отключены большинство федеральных телеканалов. Даже у пропагандистов нет халявы! Несмотря на то, что очень хотелось!

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