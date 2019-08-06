Украинская компания выпустила приставку для Android TVTM — прямого конкурента Xiaomi Mi Box S. Знакомьтесь, сегодня на обзоре MAG425A от Infomir.

Это 4K-приставка для Android TV 8.0. Устройство поддерживает HDR, кодек HEVC (h.265) и восьмиканальный звук Dolby Digital PlusTM. Для подключения к сети MAG425A оснащен портом Ethernet и двухдиапазонным Wi-Fi-модулем.

Преимущества Недостатки Поддержка 4K HDR 60 кадр/с

Android TV 8.0

Bluetooth-пульт с голосовым управлением

Автофреймрейт

Поддержка ИК-пультов

Разъем Ethernet 100 Мбит/с

Chromecast TM built-in (работает, даже когда устройство «спит»)

built-in (работает, даже когда устройство «спит») Поддержка кодека HEVC

Работа с локальными сетевыми хранилищами

Встроенный кардридер Micro SD до 128 ГБ

Энергосберегающий режим Deep Suspend На четверть дороже ближайшего конкурента — Xiaomi Mi Box S

Нет сертификации Netflix и других зарубежных стриминговых сервисов

Комплектация и упаковка

Устройство поставляется в аккуратной картонной коробке. Отчетливо выделяется надпись «Made in Ukraine».

В комплект входит руководство пользователя, кабель HDMI длиной 1.5 м, блок питания 12В 1А, пульт ДУ и 2 батарейки типа ААА.

Пульт

Как и у других устройств на Android TV, пульт с голосовым управлением минималистичный — блока с цифрами и буквами нет, их заменяет экранная клавиатура.

Длина пульта — 147 мм, ширина — 40 мм. Кроме D-pad, все кнопки прорезиненные. У основания корпус слегка уже и толще, поэтому пульт удобно лежит в ладони. Устройство работает через Bluetooth, и его необязательно направлять на приставку.

Микрофон находится на верхнем торце. Как только пользователь нажимает цветную кнопку голосового ассистента Google AssistantTM, на пульте включается красный индикатор, и приставка ждет команд.

Можно открыть YouTube, узнать погоду, найти фильм, музыку или открыть приложение. Поиск выдает релевантные результаты изо всех приложений сразу.

Если запрос однозначный, ассистент выдает готовый ответ. Вот что система показывает по голосовому запросу «Погода в Киеве». Голосовой поиск работает на русском и украинском языках, хотя Google об этом публично не заявляет. Официально Google Assistant для Android TV поддерживает только 8 языков. Русский и украинский добавят позже, но использовать возможности голосового управления можно уже сейчас. MAG425A поддерживает функцию HDMI CEC, и это позволяет использовать один пульт для управления приставкой и телевизором. Если пользователь выключает телевизор, приставка «засыпает» самостоятельно, и наоборот — устройство выходит из сна при включении ТВ. В настройках режима ожидания доступна опция Smart Suspend и уникальный режим Deep Suspend, которого нет у Xiaomi Mi Box S и даже у Nvidia Shield. В первом у MAG425A работают сетевые интерфейсы, во втором — только Bluetooth и HDMI, а энергопотребление составляет менее 5 Вт. Включить приставку можно кнопкой на корпусе, через пульт или по протоколу HDMI CEC. Управлять приставкой можно и через мобильное приложение Android TV Remote Control из магазина Google Play или через приложение Android TV, доступное в App Store для iOS. С ним смартфон или планшет играет роль пульта, тачпада и даже геймпада. Также MAG425A поддерживает инфракрасные пульты, но для их работы девайсы должны находиться в зоне прямой видимости.

Дизайн и корпус

MAG425A выполнен в стиле MicroFusion — это квадратная приставка с плавными линиями и всего одной кнопкой на корпусе. Устройство смотрится органично в спальне, на кухне или в офисе.

На лицевой части MAG425A расположен световой индикатор. При нажатии кнопок пульта, мыши или клавиатуры индикатор мигает, подтверждая, что приставка получила команду. В настройках его можно отключить или установить нужный уровень яркости. Устойчивость корпуса обеспечивают прорезиненные ножки.

На задней панели расположены порт Ethernet 100 Мбит/с, HDMI 2.0a, слот для MicroSD до 128 ГБ и разъем питания.

Порты USB 2.0 и USB 3.0 находятся сбоку: чтобы подключить периферию, не нужно путаться в проводах.

Характеристики

Характеристики MAG425A сопоставимы с конкурентами: чипсет Hi3798MV200, четырехъядерный процессор ARM Cortex-A53 с частотой 1200 МГц, 2 ГБ ОЗУ и 8 ГБ внутреннего хранилища, которое можно расширить за счет Micro SD или внешних накопителей. Операционная система Android TV 8.0 Разрешение видео PAL, NTSC, 576p, 720p, 1080p, 1080i, 2160p (4K) Автофреймрейт + Процессор ARM Cortex-A53 Quad Core CPU 1200 MHz Оперативная память 2 ГБ Флэш-память 8 ГБ eMMC Размеры 115*115*28 мм Вес 180 г Чипсет Hi3798MV200 Интерфейсы HDMI 2.0a, Ethernet 100 Мбит/с, USB 2.0х1, USB 3.0×1, Micro SD до 128 ГБ, встроенный Wi-Fi-модуль a/b/g/n/ac 2×2 MIMO Видеокодеки H.265 (HEVC), H.264 (AVC, MVC), MPEG-1/2, MPEG-4 Видеоконтейнеры TS, MTS, AVI, MPEG, MP4, MOV, MKV, M2TS, VOB, 3GP Форматы плейлистов M3U, M3U8, PLS, CUE

Платформа Android TV

Приставки для Android TV позволяют наслаждаться удобным UI/UX-дизайном и новыми функциями на любом телевизоре с интерфейсом HDMI. Это платформа для развлечений и игр. Ее интерфейс построен по принципу «десятифутового UI»: устройствами на Android TV удобно управлять с 2–3 метров. С такого расстояния зрители обычно смотрят телевизор.

Android TV подходит как продвинутым пользователям, которых интересуют кодеки, поддержка 4K HDR и работа с сетевыми ресурсами, так и тем, кому нужен медиаплеер, который легко подключить и настроить.

Интерфейс

Интерфейс приставки плавный и быстрый даже на 4K-дисплее. За время тестирования MAG425A ни разу не завис. В быстром доступе можно закрепить собственные приложения и настроить каналы — приложения, чей контент будет отображаться на главном рабочем столе.

Фон лаунчера подстраивается под цвет контента, на котором находится фокус.

Приложения и игры

В приставке предустановлены YouTube, Live Channels, Google Play Store, Games, Фильмы и Музыка, а также пакет приложений Infomir. Туда входит видеоплеер MAGic Player, файловый менеджер MAGic Files, аудиоплеер MAGic Audio и Ministra Player — клиент для подключения к порталам платного телевидения, которые работают на Ministra TV platform. По информации производителя, в будущем к ним добавится и MAGic Browser для серфинга в интернете.

Одно из самых интересных приложений — Live Channels, для которого на пульте есть кнопка быстрого доступа. Оно собирает ТВ-каналы изо всех установленных приложений и отображает их одним списком. При просмотре линейного ТВ пользователю не понадобится переключаться между приложениями.

Android TV не поддерживает Gmail, Google Docs, Google Chrome и Google Drive, но все остальные приложения легко найти в магазине Google Play Store.

Предустановленных игр нет, но их тоже можно найти в магазине. Многие не поддерживают пульт и требуют геймпад (это указано на странице игры в маркете).

В Google Play Store для Android TV больше 5000 игр и приложений, каждое из них соответствует требованиям платформы. Другие приложения можно установить через файл .apk, но для их работы может потребоваться клавиатура и мышь.

Chromecast built-in

MAG425A позволяет транслировать на телевизор видео, аудио и игры прямо со смартфона. Нужно лишь отправить контент через приложение с поддержкой Chromecast (например, YouTube). Если при этом приставка находится в режиме ожидания, она «просыпается» и проигрывает контент. Исключение — режим Deep Suspend. Во время работы Chromecast по мобильному можно говорить или отправлять сообщения, это не прерывает воспроизведение.

С приложением Google Home транслировать можно даже звук и изображение с экрана смартфона: так на MAG425A можно играть в игры, которых нет в Google Play Store для Android TV.

Графика

Устройство поддерживает игры из Google Play для Android TV и беспроводные BLE-геймпады, но MAG425A не позиционируется как игровая приставка. В графических тестах результат оказался средним. В бенчмарке 3DMark устройство набрало 2479 баллов. В GFXBench MAG425A также показал среднюю производительность.

Обновления

MAG425A регулярно получает главные обновления и патчи безопасности «по воздуху». Во время теста на приставку пришло обновление размером 629 МБ. Его установка заняла меньше двух минут. По заверению Infomir, в будущем MAG425A обновят до последней версии Android TV.

Вывод

Надеемся, этот обзор поможет понять нашим читателям, стоит ли покупать первую отечественную 4K-приставку на Android TV. Это хороший выбор для 4K-стриминга и нетребовательных 3D-игр. Одно из главных преимуществ устройства — порт Ethernet для проводного подключения к интернету. Это особенно важно в многоквартирных домах, где десятки Wi-Fi-сетей создают друг другу помехи. MAG425A стоит своих денег. Приставка универсальна и подойдет как обычному, так и продвинутому пользователю.

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