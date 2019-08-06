Компания Samsung получила патент на создание контактных линз дополненной реальности. Информация об этом появилась в базе данных патентного ведомства США, передает Ixbt.com.

Согласно данным, разработка позволит предоставлять всегда четкую картинку, вне зависимости от движений пользователя. Вероятно, новинка будет взаимодействовать с внешним устройством, к примеру, со смартфоном.

«По замыслу изобретателей, в линзу может быть встроен дисплей, камера, конденсатор в качестве источника питания, датчик движения, блоки управления и связи с внешним устройством. Внешнее устройство, такое как смартфон, может включать программу, взаимодействующую с контактной линзой», — пишет ресурс.

Таким образом смартфон сможет передавать информацию на макродисплей линзы и проецировать ее на сетчатку глаза.

К слову, все техническое оснащение разработки будет полностью покрыто гидрогелем, с помощью которого изготовляют обычные линзы. В связи с этим никаких физических неудобств в использовании устройства возникнуть не должно.

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