Южная Корея стала первой в мире страной, запустившей коммерческий 5G. Не удивительно, что популярность этого стандарта связи среди корейцев растет с небывалыми темпами. На сегодня в Корее уже более 1,5 миллиона пользователей сети пятого поколения, передает Ixbt.com.

Еще в середине июня количество пользователей 5G перевалило за миллион. Сейчас же насчитывают более 1,5 миллиона. Таким образом, всего за неполных два месяца появилось свыше 500 тысяч новых приверженцев этого стандарта связи.

По прогнозам, к концу текущего года число пользователей 5G в Корее может дорасти до 5 миллионов. Сами же корейцы оценили высокую скорость передачи в сетях пятого поколения и к предыдущим стандартам возвращаться не планируют, несмотря на то, что еще в конце апреля качеством 5G были недовольны.

Напомним, в Южной Корее операторы SK Telecom и KT запустили коммерческие сети 5G в начале апреля на оборудовании Ericsson.

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