Руководитель управления спортивных проектов 1+1 media Степан Щербачёв заявил, что тендер Украинской премьер-лиги (УПЛ) об избрании единого телетранслятора является неприемлемым.

«Ознакомившись с комментариями Александра Денисова, единственное, с чем согласна группа 1+1 media, ‒ это с тем, что у нас нет никакого конфликта с телеканалами Футбол 1 и Футбол 2. Да, мы с легкостью обменяемся с ними футболками, но есть ключевое расхождение: Александр ссылается на то, что каналы Футбол 1/2 выиграли тендер на три сезона у Украинской Премьер-лиги (УПЛ) и являются официальными трансляторами, но, по нашему мнению, на самом деле Премьер-лига нарушила все собственные обещания, передав права через условный «тендер», – говорит Щербачёв.

В 1+1 media также считают, что проведённый тендер не отражает ни рыночной ситуации, ни, тем более, настроений футбольного сообщества.

«Сегодня ситуация сложилась следующая: то, что было обещано Президентом УПЛ Томасом Гриммом накануне своего избрания и во время первых шагов на посту, полностью расходится с тем, что мы наблюдаем сегодня. Тендер, который проводился и был упомянут Александром, был абсолютно неприемлем для нашей и других телекомпаний, которые могли бы быть заинтересованы в приобретении подобного плана прав. То, что ни одна из них, кроме каналов Футбол 1/2, вообще не проявила никаких активностей, только подтверждает тот факт, что тендерные условия были специфическими и не отражали ни рыночной ситуации, ни, тем более, настроений футбольного сообщества».

Господин Щербачёв также полагает, что УПЛ пытается силовым способом передать все права на телевизионные трансляции в руки одного вещателя.

«Недавние заявления Александра Денисова, – это необходимая формальность, но никак не реальность. Реальность совершенно другая: УПЛ опять пытается силовым способом передать все права в руки одного транслятора. Многие клубы не согласны ни с этим решением, ни с политикой, которую сейчас проводит Премьер-лига. И то, что на сегодняшний день пять клубов уже работают с нами, ‒ подтверждает наше мнение. К тому же, сейчас мы просто не упоминаем те клубы, которые хотели подписать контракты с нами, но из понимания, что сегодня они работают с каналами Футбол 1/2 – получили от нас отказ. А так клубов могло быть больше, – добавляет он. – Повторю, мы с удовольствием обменяемся футболками, если будет возможность, но не будем меняться никакими видеофрагментами. Мы не принимаем всерьез заявления о каких-то неправомерных действиях. Подобные высказывания звучат просто смешно. Ведь согласно установленным правилам, решения принимаются 2/3 голосов участников. То есть, если участников меньше восьми, то фактически подобные решения нелегитимны. Сегодня в пуле каналов Футбол 1/2 семь команд, у 1+1 media – пять. Несмотря на процедурные ограничения и моменты, связанные с тем, как эти решения принимались в УПЛ, сегодня, де-факто, нет 2/3 голосов за единый пул, поэтому решение было однозначно принято непрозрачным способом. И если уж мы говорим о неправомерности, то неправомерным мы считаем саму попытку Премьер-лиги без тендера и прозрачных условий передать все права на Чемпионат в одни руки. Особенно учитывая тот факт, что ряд клубов, в том числе ФК «Карпаты», официально попросили УПЛ передать им права на год для того, чтобы за это время цивилизованным путем тендера, переговоров и компромисса решить данную проблему и уже в следующем году найти ту форму, которая устроит всех участников процесса: все футбольные клубы, а не только какую-то их часть, которая считает себя лучше, чем другие».

В 1+1 media уверены, что должна быть изменена концепция и в Чемпионате нужно искать консенсус. Только таким образом можно установить прозрачные и понятные правила игры, ведь конфликты не идут на пользу украинского футбола, который сейчас и без того находится в кризисе. То, что происходит сейчас, это шаг назад и определенно не на пользу украинскому футболу. Сегодня нужно работать с болельщиками, телевизионными трансляторами и людьми, любящими футбол. Только так возможно изменить реалии проведения Чемпионата в лучшую сторону, сделав его проведение отрытым и прозрачным, что поднимет его на более высокий уровень и отразится на футбольной культуре у нас в стране в целом.

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