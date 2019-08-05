Vodafone начал совместную работу с ПриватБанком в рамках программы «Государство в смартфоне». Компании организовали для своих клиентов партнерскую систему идентификации, сообщает пресс-служба мобильного оператора.

Согласно данным, новая услуга позволит клиентам обеих компаний получить упрощенный доступ к государственным сервисам.

«Абоненты Vodafone со своим Mobile ID теперь смогут пользоваться всеми государственными услугами и коммерческими сервисами, где ранее идентификация происходила только при помощи Bank ID ПриватБанка. А ПриватБанк получит возможность предлагать клиентам новые сервисы, для которых нужна не только идентификация личности, но и квалифицированная электронная подпись», — сказано в пресс-релизе.

Отмечается, что для установки Mobile ID пользователям необходимо приобрести сим-карту с поддержкой этой услуги (можно оформить на действующий номер) и пройти процедуру регистрации. Стоимость такой «симки» составляет 100 грн. Подключение услуги КЭП сроком на 1 год – 150 грн. Абонентская плата — 15 грн. в месяц.

При этом оператор продолжает активно увеличивать количество населённых пунктов, где абонентам доступна связь 4G. В частности, за последние две недели июля покрытие скоростного мобильного интернета обеспечено в 90 городах и селах 18 областей страны. Таким образом сегодня более 60% жителей Украины имеют доступ к 4G от Vodafone.

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