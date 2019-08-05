Украинский телеканал иновещания UATV расширил присутствие в Германии. Теперь он доступен в кабельных сетях провайдеров Deutsche Telekom и MDCC, передает Интерфакс-Украина.

«Телеканал Мультимедийной платформы иновещания Украины UATV расширил свое присутствие в Германии и стал доступен в пакетах кабельного телевидения двух немецких провайдеров телекоммуникационных услуг — Deutsche Telekom и MDCC», — пишет сайт Министерства информационной политики Украины.

Отмечается, что ранее один из провайдеров Германии уже запустил UATV в своих сетях. Его включил в свой пакет оператор Glasfaser Ostbayern, предоставляющий телеком-услуги в Восточной Баварии.

Напомним, в мае UATV начал вещание в Турции. Канал доступен в кабельной и спутниковой сети оператора Türksat.

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