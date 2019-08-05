Более 10 миллионов абонентов Киевстар перешли на смартфоны с поддержкой 4G. За год количество пользователей LTE-устройств в сети оператора выросло на 70%, сообщает пресс-служба компании.

Согласно данным, по итогам второго квартала 2019 года в сети Киевстар насчитывается уже порядка 10,5 миллиона клиентов с 4G-смартфонами, в то время как за аналогичный период прошлого года таких абонентов было всего 6,3 миллиона.

Киевстар сообщает, что такой рост обусловлен двумя причинами: во-первых, в мире растет количество смартфонов с поддержкой LTE, а во-вторых, сам оператор расширяет покрытие стандарта связи четвертого поколения, стимулируя клиентов обновлять свои гаджеты.

«Сегодня четвертым поколением мобильного интернета от Киевстар может воспользоваться почти 70% населения Украины. В течение первого полугодия Киевстар расширил свою сеть 4G на 2490 новых населенных пунктов. Общее же количество городов и сел, где работает 4G, превысило 6600», — говорится в пресс-релизе.

Напомним, на днях НКРСИ предоставила отчет об использовании услуги переноса номера (MNP) украинскими абонентами за три месяца. Согласно последним данным, Киевстар стал оператором с самой высокой потерей абонентов: к другим операторам ушло более 6700 клиентов, а на их место пришли всего 5054 пользователя.

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