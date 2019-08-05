Телеканалы «Футбол 1/2» будут транслировать матчи испанской «Ла Лиги», французской «Лиги-1» и немецкой «Бундеслиги» по сублицензии на телевизионное и интернет-вещание от компании Megogo.

Директор телеканалов «Футбол 1/2» Александр Денисов так прокомментировал заключение соглашения с Megogo: «Уже через две недели стартуют топовые европейские чемпионаты, и нам, безусловно, приятно сообщить нашим зрителям, что телеканалы “Футбол 1/2” в партнерстве с онлайн-сервисом Megogo покажут сразу три новых лиги: испанскую “Ла Лигу”, немецкую “Бундеслигу” и французскую “Лигу 1”. Наши зрители получат возможность снова увидеть самое вкусное блюдо футбольной Европы – Эль-Класико между Реалом и Барселоной, а также принципиальные противостояния дортмундской Боруссии и Баварии, ПСЖ и Лиона. В каждом из этих чемпионатов достаточно своих интриг, а потому можно гарантировать, что будет очень интересно. Если вы спросите о сроках, скажу, что, например, “Ла Лига” на каналах “Футбол 1/2” отныне – на следующие четыре сезона».

Передача прав от Megogo позволит телеканалам «Футбол 1/2» транслировать поединки трёх чемпионатов во всех средах вещания, в том числе и в интернете на видеосервисе oll.tv.

«Megogo передаёт нам все права, которые у них есть. И соответственно на интернет тоже. Этот контент мы упакуем в профессиональный комментарий и плюс аналитика. У Megogo будут просто прямые трансляции», – пояснили Mediasat в пресс-службе телеканалов «Футбол 1/2».

Вместе с тем на рынке циркулируют слухи о возможном появлении каналов «Футбол 1/2» на платформе Megogo. Пресс-службы компаний в ответ на запрос Mediasat отказались комментировать данный вопрос, не подтвердив и не опровергнув факт таких переговоров.

Напомним, телеканалам «Футбол 1/2» принадлежат права на показ матчей чемпионатов Украины, Италии и Бельгии. Кроме того каналы являются официальными трансляторами Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА, а также отборочного цикла на Евро-2020.

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