Черноморская телерадиокомпания подверглась кибератаке во время прямого эфира. Вещание может быть приостановлено до 8 августа, сообщает сайт «Черноморки».

Согласно данным, атаке подвергся эфирный сервер ТРК, вследствие чего произошел серьезный сбой в работе оборудования.

В «Черноморке» уверены, что кибератака была запланированным и хорошо продуманным ходом, поскольку злоумышленникам удалось отключить сразу все ключевые элементы управления эфиром, так же как и все резервные копии и запасные инструменты. Для подготовки этого нужно немало времени.

Кроме того, представители ТРК предполагают, что атака носила умышленный характер в связи с эфирной тематикой вещания. «Черноморка» освещает подробности украинско-российского конфликта и пытается налаживать связь между жителями Крыма, Донбасса и свободной части страны.

На данный момент команда Черноморской ТРК усиленно занимается восстановлением работоспособности аппаратуры, однако предупреждает, что на это может понадобиться еще несколько дней.

Напомним, подобная ситуация произошла в апреле с американским метеорологическим каналом The Weather Channel. Прямой эфир был прерван на 90 минут из-за хакерской атаки.

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