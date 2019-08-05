Согласно заявлениям компании Spacecom, спутник Amos-17 станет самым современным спутником повышенной пропускной способности из тех, которые когда-либо предоставляли услуги связи для клиентов в странах Африки.

SpaceX осуществит запуск спутника Amos-17 со стартовой площадки базы ВВС США уже во вторник вечером, 6 августа по местному времени (утром 7 августа по киевскому времени). Аппарат должны были вывести еще вчера, 4 августа, однако этого не произошло в связи с подозрениями в возможных неполадках системы двигателей.

В понедельник телекоммуникационная компания Spacecom, расположенная в городе Рамат-Ган и являющаяся оператором спутников серии AMOS (Affordable Modular Optimized Satellite – «доступный модульный оптимизированный спутник») сообщила Тель-авивской фондовой бирже о том, что запуск спутника был перенесён на конец дня вторника, и в настоящее время компания ожидает получения окончательного разрешения.

Изначально запуск спутника должен был состояться в воскресенье вечером (по местному времени), однако, он был отложен после того, как в одном из двигателей ракеты Falcon 9 компании SpaceX был выявлен «потенциально проблемный клапан».

«Как сообщили в компании SpaceX, после успешного проведения дополнительных тестов на стартовой площадке было принято предварительное решение о проведении запуска спутника Amos-17 ранним утром (по киевскому времени — прим.ред.) 7-го августа. Окончательное решение будет принято после получения соответствующих разрешений от руководства стартового комплекса», — заявили в Spacecom.

В компании Spacecom заявляют, что после выхода на орбиту спутник Amos-17 станет самым современным из всех спутников повышенной пропускной способности, когда-либо предоставлявших услуги связи для стран Африки, расположенных к югу от Сахары. Кроме того, спутник сможет обеспечить покрытие сигналом территории стран Ближнего Востока и Европы, удовлетворяя тем самым потребности быстро растущего рынка спутниковых услуг.

«Статические огневые испытания ракеты Falcon 9 закончены», — сообщила компания SpaceX в своём Твиттере в воскресенье. – «В настоящее время наша команда активно работает над подготовкой намеченного на 6 августа запуска спутника AMOS-17 с площадки №40 космического центра в штате Флорида, ожидая окончательного подтверждения от руководства центра».

Ракета многоразового использования Falcon 9, разработанная и произведенная компанией SpaceX Илона Маска, представляет собой двухступенчатую ракету для доставки на орбиту спутников и прочих полезных грузов.

Разгонный блок ракеты, которая должна вывести в космос спутник Amos-17, уже дважды использовалась ранее для проведения подобных миссий: в июле 2018 года она вывела на орбиту спутник Telstar 19V канадской телекоммуникационной компании Telesat, а в ноябре 2018 – построенный в Японии катарский спутник Es’hail-2.

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