Роскомнадзор заблокирует 33 сайта по обвинению в пиратстве. Ресурсы занимались незаконной трансляцией контента крупных российских телеканалов, пишет РИА Новости.

Согласно данным, доступ к сайтам будет закрыт в связи с нарушением авторских прав телеканалов «Первый канал», «Дом Кино», «Бобер», «Первый канал Всемирная телесеть», «Телекафе/Telekafe/Telecafe», «Музыка Первого», «О!», «Время: далекое и близкое».

Ранее Роскомнадзор направил 39 сайтам из пула «Картины ТВ» требование удалить пиратский контент, незаконное распространение которого подтвердил Московский горсуд. Однако требование выполнили всего шесть ресурсов.

В связи с этим регулятор получил полномочия блокировать доступ к оставшимся 33 сайтам.

Напомним, в мае Роскомнадзор прикрыл видеосервис Streamable, который пиратил программы канала «Футбол-1».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.