Александр Денисов заявил о незаконной трансляции матчей Украинской Премьер-лиги холдингом 1+1 media

По словам Александра Денисова, холдинг 1+1 media (телеканалы «2+2» и «УНИАН ТВ»), осуществляет трансляцию поединков УПЛ противозаконно. Вместе с тем он говорит, что с коллегами из «2+2» нет никакого конфликта.

О конфликте начали говорить после отказа телеканалов «Футбол 1/2» обмениваться видеоматериалами с телеканалом «2+2». Однако, по словам директора телеканалов «Футбол 1/2», Александра Денисова конфликтной ситуации не существует. Об этом говорится на официальном сайте footballua.tv.

«Никакого конфликта между нами нет, всё просто. На следующие три сезона телеканалы Футбол приобрели права на показ матчей у Премьер-лиги, за это проголосовало большинство клубов УПЛ. Ситуация у наших коллег другая: они приобрели права в обход тендера, напрямую у части клубов. Согласно регламентным нормам Премьер-лиги, показ матчей на каналах наших коллег осуществляется незаконно. Соответственно, мы не можем осуществлять обмен нашего лицензионного видео на нелицензионное», – сказано в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что медиахолдинг 1+1 media подписал долгосрочные контракты на трансляцию матчей с четырьмя клубами Украинской Премьер-лиги ‒ «Динамо», «Заря», «Десна» и «Днепр-1». Позже к этим командам присоединился футбольный клуб «Карпаты».

Также мы писали о возвращении футбольных чемпионатов Германии, Франции и Испании в эфир телеканалов «Футбол 1/2».

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