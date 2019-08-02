В YouTube Premium появилось обновление. Платформа наконец-то разрешила пользователям загружать видео с разрешением больше чем 1280 х 720 пикселей, пишет Глас.ru.

Согласно данным, в скором времени все пользователям iOS и Android доступна функция скачивания роликов в разрешении 1920 х 1080p.

Пока функция проходит тестирование и не открыта для широкого использования. YouTube будет внедрять ее поэтапно, однако как скоро это произойдет — пока неизвестно.

Напомним, в прошлом месяце YouTube Music добавил функцию плавного перехода от песни к клипу.

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