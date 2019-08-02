УНИАН ТВ сообщил об изменениях в программной сетке. Канал более четко сегментирует программы, в зависимости от предпочтений аудитории и тематических направлений. Об этом говорится в пресс-релизе 1+1 media.

Сообщается, что теперь программы будут сегментированы по следующим темам: новости, аналитика, публицистика, сериалы, спорт.

Ключевое внимание УНИАН ТВ уделит самым рейтинговым передачам, таким как новости ТСН, проекты видеобиблиотеки 1+1 media и трансляции футбольных матчей Украинской Премьер-лиги и Лиги Европы. Планируется также запуск нового кулинарного шоу.

«Особенностью документальной журналистики является дорогое производство и ограниченная возможность показа. Имея мощную и разнообразную библиотеку, наш канал делает такой контент еще более доступным. Однако, несмотря на то, что уже достаточно долгое время канал УНИАН ТВ стратегически нацелен на использование существующего контента группы, мы решили подойти к вопросу такой трансляции ориентируясь именно на предпочтения аудитории», — комментирует генеральный продюсер нишевых каналов группы 1+1 media Иванна Найда.

Напомним, УНИАН ТВ и 2+2 покажут домашние матчи в рамках Украинской Премьер-лиги сезона 2019/2020.

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