Смартфон Lenovo Vibe K5 Plus, вышедший в свет еще в 2016 году, до сих пор остается популярным бюджетником. Интерес к нему подогревает очень выгодная цена и уникальное сочетание технических возможностей. Не пугает пользователей и то, что дизайн аппарата сегодня считается немного устаревшим, ведь аналогов по техническим возможностям и комфорту взаимодействия с гаджетом на рынке очень мало.

Вместе с экспертами фирменного магазина цифровой техники «Киевстар» мы решили разобраться, почему же Lenovo Vibe K5 Plus все еще так популярен. Нам удалось выделить несколько важных причин.

Мощный функционал

Главным достоинством Vibe K5 Plus является его аппаратная начинка. На момент выхода он считался одним из самых мощных бюджетников и до сегодняшнего момента еще не растерял свои способности. На борту аппарата установлены:

Snapdragon 616 с восьмиядерной архитектурой и частотой 1,5 ГГц;

емкий аккумулятор на 2750 мА*ч;

слот для 2 SIM-карт;

встроенный 3G и 4G модемы;

2 ГБ оперативной памяти.

Отдельного внимания заслуживает дисплей этого смартфона. Он имеет самую приятную для повседневного использования диагональ в 5 дюймов. Несмотря на то, что используется IPS матрица, дисплей имеет очень богатую цветопередачу и максимальные углы обзора в 180о, что делает его использование очень комфортным и удобным. А разрешение Full HD (1920×1080 точек) позволяет наслаждаться качественными фильмами и играми, которые отлично раскрываются на таком детализированном дисплее.

Даже сегодня такие характеристики считаются приличными в бюджетном сегменте. Благодаря им спокойно можно работать в интернете, переключаться между несколькими активными приложениями, играть в простые игры.

Отличные фото возможности

Lenovo Vibe K5 Plus имеет очень хороший модуль основной камеры на 13 МП и фронталку на 5 МП. Главная камера снабжена автофокусом и яркой светодиодной вспышкой. Даже в условиях дефицита света можно получать достаточно качественные снимки с хорошей детализацией и без посторонних шумов.

Фронтальная камера довольно скромная по современным меркам. Однако ее возможностей вполне хватит для:

простых селфи при хорошей освещенности;

общения через видеосвязь;

и даже стримов в социальных сетях или на YouTube.

Ожидать феноменального качества видео от камер бюджетного уровня не стоит, но ролик в HD качестве при желании на основную камеру записать можно. Встроенные инструменты балансировки цветопередачи и коррекции искажения сделают запись достаточно приятной для глаза.

Бескомпромиссная цена

Доступная цена – самый важный элемент любого бюджетника. Эксперты «Киевстар» признались, что сегодня подобрать смартфон компании Lenovo с таким соотношением параметров и цены просто невозможно. Данная модель полностью подходит для использования под все базовые задачи, которые может требовать современный пользователей. Звезд с неба не хватает, но и стыдно за него точно не будет. Благодаря качественной оптимизации аппарат работает очень шустро и без «тормозов».

Если подытожить, популярность Vibe K5 Plus в 2019 году вполне оправдана. Этот смартфон стоит недорого и хорошо справляется со своей прямой задачей. Если есть желание максимально сэкономить и получить при этом стабильный и надежный смартфон – это лучшее решение. Удачной покупки!

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