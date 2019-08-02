Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) предоставила данные использования услуги переноса номера (MNP) украинскими абонентами за три месяца. Так, больше всего клиентов потерял Киевстар, а получил — Vodafone, сказано на сайте регулятора.

Согласно данным, за три месяца от Киевстара к другим операторам ушло более 6700 абонентов, от Vodafone — порядка 5100, и от lifecell — почти 3000.

При этом больше всего новых клиентов получил Vodafone. К нему перешло практически столько же пользователей, сколько и ушло — 5144 против 5151. К Киевстар присоединилось 5054 новых абонента, а к lifecell — 4548.

Таким образом можно сделать вывод, что по количеству клиентов за отчетный период наибольший рост показал именно lifecell, а наименьший — Киевстар. Vodafone же удалось сохранить баланс и выйти практически «в ноль».

В целом услугой переноса за это время воспользовались более 15 тысяч абонентов. По состоянию на 10 число прошлого месяца этот показатель приравнивался к 11 150 пользователям. Однако уже тогда более 22 тысяч украинцев изъявили желание сменить своего оператора связи.

Напомним, MNP действует в Украине с 1 мая. Пользователи мобильной связи могут осуществлять миграцию между операторами, сохраняя при этом свой номер.

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