Видеосервис MEGOGO продолжит эксклюзивно транслировать онлайн все матчи испанской La Liga, французской Ligue 1 и немецкой Bundesliga на канале MEGOGO Футбол. Вдобавок, спортивный контент сервиса усиливается появлением на платформе долгожданного канала – Setanta Sports. А это – освещение премиальных мировых первенств — АПЛ, NHL, NBA, UFC и пр.

Новый футбольный сезон на MEGOGO стартует в эти выходные и сразу с двух интересных противостояний – финалов суперкубков Франции и Германии. В матчах сойдутся: Ренн и гегемон чемпионата Франции — ПСЖ, а в соседней Германии – Боруссия Дортмунд и Бавария Мюнхен. Оба матча «переполнены» участием суперзвезд: в борьбу вступят Мбаппе, Кавани, Ройс, Левандовски, Мюллер, а вот выступление Неймара за ПСЖ пока зрители не увидят, из-за боязни рецидива травмы бразилец пропустит игру. Тем не менее, вряд ли оба финала оставят кого-либо равнодушным. Учитывая и то, что украинский зритель за два месяца лета успел соскучиться по высококлассному европейскому футболу. Примечательно и то, что французский финал Суперкубка пройдет в Китае, его трансляция состоится в субботу, 3 августа, в дневное время, в 14:30, другой матч – за Суперкубок Бундеслиги также удобно размещен для европейских зрителей, в этот же вечер, в 21:30, арена Дортмунда взорвется от жарких возгласов болельщиков.

И только 16 августа стартует чемпионат Испании. В те же дни пройдет первый тур Bundesliga. В то время как французская Ligue 1 открывается матчем «Монако — Лион» уже 9 августа.

Как и прежде видеосервис MEGOGO покажет все поединки трёх лиг без исключения в прямом эфире и продолжит сохранять для удобства пользователей весь контент в архиве. Кроме трансляций пользователям также будет доступны другие околофутбольные материалы: выжимки из матчей, спецрепортажи, футбольные новости и др.

Канал MEGOGO Футбол и раздел Спорт, где размещен футбол и другие спортивные события, доступен на всех устройствах.

Матчи озвучиваются украинскими комментаторами, а часть поединков представлены в формате интершума.

Ещё одна новость для фанатов спорта — с начала августа на MEGOGO становится доступным канал Setanta Sports. Это один из крупнейших трансляторов спортивного контента мировых чемпионатов и супер-событий. Это: и футбол от АПЛ, теннисные турниры, матчи NHL, NBA, UFC, Формула-1 и другие ивенты, которых так жаждут украинские любители спорта. К примеру, первые трансляции нового сезона чемпионата Англии по футболу уже стартуют скоро, 9 августа.

Канал, как и MEGOGO Футбол, будет доступен по подписке «ТВ и Кино Оптимальная» и «ТВ и Кино Максимальная». При этом в честь начала эфира канала Setanta Sports, видеосервис запустил скидку — 30% при условии ее приобретения сроком на 1 год.

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