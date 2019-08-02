Потребители всё чаще переключаются с дорогих подписок кабельного ТВ на более дешёвое интернет-ТВ. Абоненты получают при подключении «коробочки», уже настроенные на сервисы с нелегальным контентом.

Для голландской антипиратской группы BREIN IPTV пиратство — на повестке дня. BREIN успешно привлекает к ответственности десятки продавцов IPTV-услуг, нарушающих авторские права. Но проблема не решается полностью, поскольку важную роль в схеме играют хостинг-провайдеры для того краденного контента, который продают в своих «коробочках» IPTV операторы. Они размещают на своих площадках контент для интернет-ТВ и закрывают глаза на его происхождение. А претензии от правообладателей просто пересылают на своих клиентов и делают вид, будто сделали, что смогли.

Руководитель BREIN Тим Куйк (Tim Kuik) напомнил о криминальном характере этой проблемы. И заявил, что он рассматривает вариант серьёзного уголовного расследования, где судом была бы оценена роль хостера нелегального контента для IPTV телевидения.

Организации и объединения, занимающиеся противостоянием пиратству, активно преследуют продавцов нелегальных услуг IPTV, вынуждая их взять на себя ответственность за нарушение закона.

«Урегулирование стоит последним десятки тысяч евро, но для решения проблемы инфраструктуры необходимы более качественные ресурсы и уголовное расследование», — считают в BREIN. «Хостинг-провайдеры, которые «покрывают» пиратов, закрывая на это глаза, должны преследоваться по закону».

Поэтому антипиратские меры должны быть усилены изменением законодательства в части ответственности хостеров IPTV сервисов с одной стороны, а с другой – криминальными расследованиями в адрес подпольных похитителей лицензионного контента.

В Украине уже предусмотрена административная ответственность хостинг-провайдеров за невыполнение процедуры Закона, которая также включает блокирование нелегальных сервисов по обращению правообладателей.

Комментирует Валерий Жалдак, директор департамента интеллектуальной собственности МЭРТ: «Мы полностью поддерживаем позицию голландских коллег. Действительно, если оператор услуг хостинга не сообщает надлежащим образом о наличии на его платформах нелегального контента, его бездействие может трактоваться, как соучастие и содействие нарушению прав интеллектуальной собственности».

Валерий Жалдак заметил, что с апреля 2017 года Украина значительно продвинулась в этом направлении: заработала антипиратская часть Закона Украины «Об авторском праве и смежных правах», внесены изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях: введены дополнительные механизмы по борьбе с Интернет-пиратством и усилена административно-правовая ответственность за распространение нелегального контента. Законом фактически введен «уведомительный принцип» (notice and takedown) борьбы с нарушениями в сети. Опыт применения notice and takedown есть у США, ЕС и Великобритании.

«Данный механизм учитывает сложность отслеживания хостинг компаниями размещаемой на них информации, а также автоматизированный (технический) характер предоставления ими услуг, — объясняет Валерий Жалдак. — Он не обязывает провайдеров до поры до времени мониторить собственные платформы на предмет незаконной информации. Действительно, таким образом хостинг-компании получили так называемый «иммунитет от ответственности» за незаконные действия своих недобросовестных заказчиков-клиентов, но такое юридическое ослабление действует только в случае незнания хостинг-провайдера о незаконности деятельности клиента. Но он обязан оперативно принять меры по блокированию информации, если правообладатель сообщил о нарушении его авторских (смежных) прав».

Департамент интеллектуальной собственности Министерства экономического развития и торговли Украины активно сотрудничает как с интернет-сообществом, так и с правообладателями аудиовизуального контента. В начале этого года МЭРТ подписал Меморандум с представителями правообладателей — Инициативой «Чистое небо». В нем стороны договорились о синергии и консолидации усилий государства и гражданского общества в сфере построения эффективной системы правовой защиты интеллектуальной собственности в Украине. И уже предприняты меры по предотвращению нарушения авторских прав в онлайне. В том числе нарушений со стороны хостеров.

МЭРТ также сотрудничает в этом с международными институтами, в частности, с Офисом торгового представителя США, Украинско-американским советом по торговле и инвестициям, Всемирной организацией интеллектуальной собственности и Европейской Комиссией.

В декабре прошлого года Европейская Комиссия опубликовала «Наблюдательный список подделок и пиратства»: перечень торговых площадок, в том числе физических, находящихся за пределами ЕС, о которых известно, что они зарабатывают на системном и значительном нарушении прав интеллектуальной собственности. Кстати, в этот список вошли украинские рынки «7-й километр» (Одесса) и «Барабашово» (Харьков).

26 марта Европейский парламент принял две новые директивы, которые повлияли на аудио-визуальную индустрию: одна, касающуюся территориальности, устанавливает новые правила, для эфирного вещания («Директива о вещании»); другая устанавливает новые правила защиты прав интеллектуальной собственности для единого цифрового рынка (новая «Директива об авторском праве»). Ожидается, что оба текста вступят в силу после публикации в официальном журнале ЕС (примерно в сентябре 2019 года), после чего у государств-членов будет двухлетний период на их реализацию в национальном законодательстве.

Катерина Федорова, руководитель Инициативы «Чистое небо» говорит: «Интернет-провайдеры, которые продают «коробочки» с нелегальным доступом к контенту, конечно, могут утверждать, что они просто продают устройства. Но суть в том, что «коробочка» без контента никому не нужна, и таким образом провайдер сам становится «пиратом», только он ещё на этом толком и не зарабатывает — разве что получает лояльность клиента. Хотя, с другой стороны, зарабатывает возможность уголовного преследования для себя. Есть масса вариантов сделать бизнес на телевидении, как самостоятельно, так и по партнерским проектам с ОТТ. Зачем же поддерживать нелегальный сервис?»

В Украине всё больше появляется способов получить легальный контент. Они сравнимы по цене с сомнительными «коробочками» от недобросовестных интернет-провайдеров. И они делают рынок услуг легальным, показывая, что Украина – часть европейского цивилизованного пространства, а не страна хаоса и произвола. Уголовные расследования таких хостеров — дело времени, а пока что смена нелегального поставщика фильмов и сериалов на лицензированного является вопросом, насколько зритель уважает себя.

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