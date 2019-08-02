С 1 августа 2019 года Юлия Костецкая заняла должность бизнес-директора «Медиа Группы Украина». Юлия обладает большим опытом работы в медиа, а именно в продажах рекламы и монетизации медийных проектов. Ранее Юлия Костецкая занимала должность директора сейлз-хауса «Медиапартнерство» и директора РА «Медиа Партнерство Баинг», работала в таких компаниях, как «Издательский дом УМХ», «Блиц-Информ», Atlantic Group LTD.

Евгений Бондаренко, директор «Медиа Группы Украина», говорит: «Наш холдинг находится сейчас на важном и ответственном этапе развития. Нам нужно определиться с ключевыми целями и задачами на ближайшее будущее, стратегией их реализации. Конечно же, все изменения мы проводим с фокусом на бизнес-результат и финансовую эффективность, поэтому для Группы очень важны компетенции и опыт Юлии, ее ориентированность на коммерческий успех проектов. Особенно ценно, что Юлия умеет заряжать своей верой в победу всю команду. Рад, что Юлия Костецкая с интересом откликнулась на предложение, и уверен, что впереди у нас много вдохновляющих вызовов».

Юлия Костецкая, бизнес-директор «Медиа Группы Украина», добавляет: «Присоединиться к команде «Медиа Группы Украина» для реализации стратегии развития Группы — большая честь и профессиональный вызов для меня. Я уверена в том, что «Медиа Группа Украина» — наиболее прогрессивная медийная группа на рынке, которая имеет сильный потенциал в создании, дистрибуции и монетизации контента в соответствии с новыми трендами и вызовами времени. Мой опыт управления сейлз-хаузом Группы будет помогать в трансформации существующей бизнес-модели холдинга. Наша цель — обеспечить рост доходов Группы, а создание новых продуктов и развитие перспективных направлений монетизации контента — среди приоритетных задач, которые драйвят и дают энергию для работы. Мне приятно стать частью молодой команды профессионалов «Медиа Группы Украина», в которой есть оптимизм, мотивация и вера в то, что мы создаем и развиваем».

Напомним, ранее сообщалось, что экс-директор по стратегическому развитию StarLightMedia Федор Гречанинов получил аналогичную должность в «Медиа Группе Украина».

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