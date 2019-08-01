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Youtube Children
Фото: Elena Lacey / Wired
Детский контент и программы с участием детей генерируют наибольшее количество просмотров на YouTube – говорится в новом исследовании.

Эксперты агентства Pew Research Center, проанализировав почти 50 000 каналов на YouTube, выяснили, что чрезвычайной популярностью пользуется контент, ориентированный на детскую аудиторию, а также видео, героями которого являются дети в возрасте до 13 лет – вне зависимости от целевой аудитории этих видео.

Видео, в которых снимались дети в возрасте до 13 лет, получили почти втрое больше просмотров, чем в среднем имеют видео на YouTube.

Небольшая подгруппа видео, адресованных молодой аудитории, в которых также снимались дети в возрасте до 13 лет, отказалась наиболее популярным видом контента, если судить по количеству просмотров.

В Pew отмечают, что компания YouTube «чётко указывает на то, что платформа не предназначена для детей в возрасте до 13 лет». Впрочем, при этом компания запустила отдельную платформу – YouTube Kids, с расширенными возможностями родительского контроля и функцией управляемых плейлистов.

В ходе исследования учитывались все видео, размещённые на протяжении первой недели 2019 года на 43 770 каналах YouTube, имеющих более 250 000 подписчиков. На протяжении указанного периода 56% таких каналов разместили 243 254 видеороликов средней продолжительностью в 12 минут.

Общий хронометраж всех этих видео – 48 486 часов, и в совокупности они собрали за первую неделю 14.2 миллиарда просмотров.

Удивительно то, что доля контента, снятого на английском языке, сравнительно мала. Авторы исследования указывают на то, что лишь 17% из четверти миллиона видеороликов полностью озвучены на английском. 72% активных каналов разместили по меньшей мере одно видео, снятое от начала и до конца на языке, отличном от английского (впрочем, автоматизированная система Pew не смогла идентифицировать конкретные языки).

Помимо этого, авторы отчёта установили, что ещё одним популярным жанром контента является контент, связанный с тематикой видеоигр. Такие видеоролики, как правило, намного длиннее роликов других типов.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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