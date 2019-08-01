Детский контент и программы с участием детей генерируют наибольшее количество просмотров на YouTube – говорится в новом исследовании.

Эксперты агентства Pew Research Center, проанализировав почти 50 000 каналов на YouTube, выяснили, что чрезвычайной популярностью пользуется контент, ориентированный на детскую аудиторию, а также видео, героями которого являются дети в возрасте до 13 лет – вне зависимости от целевой аудитории этих видео.

Видео, в которых снимались дети в возрасте до 13 лет, получили почти втрое больше просмотров, чем в среднем имеют видео на YouTube.

Небольшая подгруппа видео, адресованных молодой аудитории, в которых также снимались дети в возрасте до 13 лет, отказалась наиболее популярным видом контента, если судить по количеству просмотров.

В Pew отмечают, что компания YouTube «чётко указывает на то, что платформа не предназначена для детей в возрасте до 13 лет». Впрочем, при этом компания запустила отдельную платформу – YouTube Kids, с расширенными возможностями родительского контроля и функцией управляемых плейлистов.

В ходе исследования учитывались все видео, размещённые на протяжении первой недели 2019 года на 43 770 каналах YouTube, имеющих более 250 000 подписчиков. На протяжении указанного периода 56% таких каналов разместили 243 254 видеороликов средней продолжительностью в 12 минут.

Общий хронометраж всех этих видео – 48 486 часов, и в совокупности они собрали за первую неделю 14.2 миллиарда просмотров.

Удивительно то, что доля контента, снятого на английском языке, сравнительно мала. Авторы исследования указывают на то, что лишь 17% из четверти миллиона видеороликов полностью озвучены на английском. 72% активных каналов разместили по меньшей мере одно видео, снятое от начала и до конца на языке, отличном от английского (впрочем, автоматизированная система Pew не смогла идентифицировать конкретные языки).

Помимо этого, авторы отчёта установили, что ещё одним популярным жанром контента является контент, связанный с тематикой видеоигр. Такие видеоролики, как правило, намного длиннее роликов других типов.

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