Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания все-таки выдал ирландскому спортивному вещателю Setanta Sports разрешение на вещание в Украине. Об этом сообщается на сайте регулятора.

На сегодняшнем заседании Нацсовет внес Setanta Sports в Перечень иностранных телеканалов, содержание которых соответствует требованиям Евроконвенции о трансграничном телевидении и законодательства Украины.

На предыдущем заседании регулятор отказал телеканалу в таком праве. В эфире Setanta Sports были обнаружены некоторые нарушения, в частности, реклама и показ лиц, запрещенных на территории Украины.

Теперь же Нацсовет сообщает, что все спорные моменты были устранены, и к каналу претензий нет.

Напомним, Setanta Sports — это международная спортивная телекомпания, расположенная в Дублине, Ирландия. Setanta Sports была создана в 1990 году для показа ирландских спортивных событий. В течение почти 30 лет компания успешно запустила каналы в Великобритании, Ирландии, Северной Америке, Африке, Австралии, Евразии и Азии. В Украине Setanta Sports начнет вещание в августе. Канал будет работать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

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