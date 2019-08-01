В трёх областях Украины переназначены представители Нацсовета

1 августа на заседании Национального совета Украины по вопросам телерадиовещания были назначены представители регуляторного органа в трех областях Украины – Житомирской, Сумской и Хмельницкой. Об этом говорится на официальном сайте Нацсовета.

На конкурс на должности представителей Национального совета в этих регионах подавалось по одной кандидатуре. «Все они показали высокие результаты на трех конкурсных этапах», – сообщил председатель конкурсной комиссии Национального совета Сергей Савельев.

Члены Национального совета проголосовали за следующие назначения:

Житомирская область – Иван Натикач.

Сумская область – Лариса Якубенко.

Хмельницкая область – Елена Гавинская.

Это второй срок, когда вышеуказанные лица назначены на должности представителей Национального совета в регионах. Члены регуляторного органа дали положительную оценку их работе на должности в предыдущий срок. В частности, Сергей Костинский сказал о том, что «работа всех трёх конкурсантов является чрезвычайно качественной».

В соответствии с пунктом 2 статьи 11 Закона Украины «О Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания» представитель Национального совета в области назначается на должность на конкурсной основе сроком на четыре года.

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