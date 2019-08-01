Генеральный директор провайдера Триолан ушел с должности. Вадим Сидоренко принял решение развивать собственный проект по IoT, пишет Лига.Tech.

Сидоренко считает интернет вещей логическим продолжением развития интернет-провайдеров. Поэтому решил заняться сольным проектом в этом направлении, покидая должность в самом расцвете компании.

В комментарии ресурсу экс-гендиректор Триолана поделился, что в новом проекте собирается применить свой провайдерский опыт.

«В частности нужно ставить базу где-то в подъезде (как коммутатор сейчас ставят провайдеры) и далее подключать к нему сотни датчиков (и для коммунальщиков, и для энергетиков и для жильцов дома). Если говорить про технологию, то мы начинаем с Zigbee. Он отличается от LoRa тем, что работает на более коротком радиусе, но более быстрый. Это можно сравнить с технологиями мобильного интернета по GSM или CDMA (аналог NB-IoT и LoRa) и локального интернета по Wi-Fi», — рассказал Сидоренко.