Группа крупнейших американских телеканалов подала в суд на видеосервис Locast. ABC, CBS, NBC и Fox обвиняют платформу в нарушении авторских прав, передает Кабельщик.

Согласно данным, телеканалы подали в Федеральный суд Нью-Йорка иск с требованием закрыть сервис. Причина в том, что Locast бесплатно транслировал программы ABC, CBS, NBC и Fox.

В свою очередь представители стримингового сервиса заявили, что платформа является некоммерческой организацией и имеет право на ретрансляцию. Каналы с этим утверждением не согласны.

» Каналы, в свою очередь, утверждают, что Locast действует от имени Dish Network Corporation и телекоммуникационного конгломерата AT&T, которым принадлежит крупнейшая в США компания прямого телевещания DirecTV», — пишет ресурс.

Также группа вещателей в иске привела доказательства своим словам. К примеру, тот факт, что в июне Locast получил $500 тысяч от AT&T и в принципе был запущен на средства займа от бывшего руководителя Dish.

Обвиняемая сторона аргументы никак не прокомментировала.

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