Крупнейшие украинские видеосервисы включат новый спортивный телеканал в своих программные пакеты. Об этом корреспонденту Mediasat сообщили в StarLightMedia, официальном дистрибьюторе Setanta Sports в Украине.

По словам представителя телеканала, о включении Setanta Sports в свои пакеты сообщили ОТТ-сервисы Megogo, Sweet TV, Divan TV, OLL.tv и YOUTV. Кроме того сообщается о заключении соглашений на трансляцю с такими провайдерами, как «Терра-Телеком» (Киевская область), «ИНФОМИР» (Одесса), «ЛокалНет» (Киев) и «Бриз» (Одесса).

Напомним, 1 августа на заседании Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания приняли решение добавить Setanta Sports Ukraine в Перечень иностранных программ, содержание которых отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательства Украины.

Setanta Sports – это международная спортивная телекомпания, которая расположена в Дублине, Ирландия. Setanta Sports создали в 1990 году для трансляции ирландских спортивных событий. За 30 лет компания успешно запустила каналы в Великобритании, Ирландии, Северной Америке, Африке, Австралии, Евразии и Азии. Setanta Sports в Украине начнет вещание в августе. Канал будет работать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

Setanta Sports с нового сезона является эксклюзивным владельцем прав на показ в Украине игр английской Премьер-лиги в течение трех сезонов. Канал эксклюзивно транслировать более 230 матчей Премьер-лиги в течение сезона. Кубок Англии, Шотландская Премьер-лигу, Английский Футбольную лигу, Кубок английской лиги покажут вместе с другими спортивными турнирами: UFC, НХЛ, НБА и Формулой-1.

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