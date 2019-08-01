Аналитический центр Юрия Левады («Левада-Центр«) опубликовал данные отчета «Российский медиа-ландшафт», описывающего отношение россиян к СМИ за последние 10 лет. В частности телевидение получает все меньше доверия от зрителей.

Согласно данным, ТВ все еще остается основным источник информации, однако его аудитория постепенно «стареет»: охотнее всего новости по телевизору смотрят зрители старше 65 лет — 93%. Более молодая часть граждан предпочитает получать информацию из соцсетей.

Примечательно, что доверие к телевидению как источнику информации стремительно снижается. Еще 10 лет назад почти 80% российских зрителей готовы были верить новостям из телевизора. Сегодня же этот показатель не превышает 55%.

Большая часть этих 55% — люди от 35 лет. Молодежь же считает, что телевидение недостоверно освещает некоторые темы, в особенности экономические.

Что касается телеканалов, которым еще удается сохранять свою аудиторию, самые популярные в России вещатели — «Россия-1» и «Первый канал». Им доверяют 48% и 47% россиян соответственно. Чуть меньше населения смотрит НТВ (36%), «Россию-24» (31%) и РЕН-ТВ (17%).

Напомним, в Украине телеканалы также стремительно теряют популярность. Согласно результатам исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии, в феврале 2019 почти все украинские «топовые» каналы имели рейтинги на 5-10% НИЖЕ, нежели годом ранее.

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