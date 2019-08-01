Facebook планирует добавить в свою новую смарт-приставку для телевизора поддержку стриминговых сервисов. Гаджет может появиться уже в октябре, пишет Капитал.

Сообщается, что Facebook готовит телеприставку, которая позволит совершать видеозвонки через мессенджеры WhatsApp и Messenger. Более того, компания ведет переговоры с Netflix, Disney, HBO, что, вероятно, даст возможность доступа к стримингам через новое устройство.

Предполагается, что гаджет от Facebook может получить функции дополненной реальности. К примеру, при появлении в кадре определённых детских книг изображение будет дополняться виртуальными предметами. Также устройству приписывают функцию отслеживания собеседника в кадре.

Напомним, что у Facebook есть и собственная видеоплатформа — Facebook Watch, запущенная в 2017 году.

Недавно компания заявила о намерении перебраться на европейский рынок, договорившись о сотрудничестве с рядом каналов стран Европы.

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