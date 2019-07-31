По словам основателя компании Tesla Илона Маска, водители электромобилей Tesla вскоре смогут смотреть видео с Netflix и YouTube прямо на приборной панели своих транспортных средств.

В своём сообщении, размещённом в сети Twitter, Маск намекнул на то, что «очень скоро» появится возможность передавать потоковый контент с Netflix и YouTube на припаркованный автомобиль Tesla, а также указал на то, что благодаря наличию удобных кресел и объёмного звука водителей ожидает «невероятный эффект погружения и ощущения, сравнимые с ощущениями в зале кинотеатра».

Он добавил, что «после утверждения регуляторами использования самоходных автомобилей будет обеспечена также возможность просмотра видео во время поездки».

Обновления консоли развлечений станут частью пакета Autopilot v10, который, по словам Маска, будет выпущен в августе.

Ранее Маск высказывал «твёрдую уверенность» в том, что работа над функцией беспилотного движения автомобилей Tesla будет завершена ближе к концу текущего года.

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