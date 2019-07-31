ПОДЕЛИТЬСЯ
Tesla Netflix and YouTube
Фото: Noisetrend

По словам основателя компании Tesla Илона Маска, водители электромобилей Tesla вскоре смогут смотреть видео с Netflix и YouTube прямо на приборной панели своих транспортных средств.

В своём сообщении, размещённом в сети Twitter, Маск намекнул на то, что «очень скоро» появится возможность передавать потоковый контент с Netflix и YouTube на припаркованный автомобиль Tesla, а также указал на то, что благодаря наличию удобных кресел и объёмного звука водителей ожидает «невероятный эффект погружения и ощущения, сравнимые с ощущениями в зале кинотеатра».

Он добавил, что «после утверждения регуляторами использования самоходных автомобилей будет обеспечена также возможность просмотра видео во время поездки».

Обновления консоли развлечений станут частью пакета Autopilot v10, который, по словам Маска, будет выпущен в августе.

Ранее Маск высказывал «твёрдую уверенность» в том, что работа над функцией беспилотного движения автомобилей Tesla будет завершена ближе к концу текущего года.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Понравилось нас читать?

ПОДЕЛИТЬСЯ
Предыдущая публикацияТелеканал Euronews планирует начать работу в Грузии
Следующая публикацияЯпонские учёные ещё на шаг приблизили эпоху квантового интернета
Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА