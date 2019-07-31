Космический аппарат будет запущен в космос 4 августа с космодрома на мысе Канаверал, штат Флорида, на борту ракеты Falcon 9 компании SpaceX.

Спутник, получивший название Amos-17, был построен аэрокосмической фирмой Boeing по чертежам и проекту, разработанным в компании Spacecom (известна также как Space-Communication Ltd.) из израильского города Рамат-Ган.

Запуск спутника с космодрома на мысе Канаверал, штат Флорида запланирован на 1:50 по киевскому времени 4 августа (3 августа, 18:50 по местному времени). Аппарат уже размещён в капсулу в верхней части ракеты Falcon 9 компании SpaceX. В случае неблагоприятных погодных условий запуск спутника может быть отложен на один день, заявил представитель компании Spacecom на пресс-конференции в Телль-Авиве.

Проектный срок эксплуатации спутника, предназначенного для обслуживания клиентов в Африке, составляет 20 лет. Фирма уже получила предварительные заказы на аренду транспондеров спутника на общую сумму в 58 миллионов долларов, – говорится в пресс-релизе компании. При этом генеральный директор компании Spacecom Дэвид Поллак на пресс-конференции в центральном офисе фирмы в Рамат-Гане высказал надежду на то, что после запуска спутника будут подписаны также другие соглашения.

Запуск спутника Amos 17 станет важной вехой для укрепления позиций Израиля в космосе и роста компании, – заявил Поллак на пресс-конференции. – Этот аппарат – один из самых современных спутников в мире.

Спутник Amos 17 стоимостью в 250 миллионов долларов весит 6.5 тонны, а его длина с развёрнутыми солнечными батареями равна 35 метрам, что примерно равно длине трёх автобусов. 55% массы спутника при старте составит масса топлива, необходимого для достижения плановой орбитальной позиции над Африкой.

Африка – огромный континент, с наиболее высокими темпами роста населения в мире – согласно прогнозам, к 2050 году количество жителей Африки достигнет отметки в 2.5 миллиарда, – заявил на пресс-конференции директор отдела развития бизнеса и технологий в компании Spacecom Эран Шапиро.

Помимо этого, Африка может похвастаться самым высоким процентом молодого населения в мире – почти половину жителей континента составляют люди в возрасте до 18 лет. На континенте наблюдается растущий спрос на контент, при этом количество домохозяйств, использующих услуги цифрового ТВ до 2022 года будет увеличиваться примерно на 20% в год.

При этом континент страдает от недостаточно развитой инфраструктуры доступа в Интернет и характеризуется наличием обширных территорий, которые слабо покрыты сетями доступа либо вообще лишены возможности подключения к услугам связи.

Для подключения к Интернету через спутник Amos-17 местным жителям необходимо будет установить простой терминал с питанием от солнечных батарей.

По словам Шапиро, спутник станет первым над Африкой аппаратом, предоставляющим услуги спутниковой связи с высокой пропускной способностью (HTS), а также связь в С-диапазоне, обеспечивающую широкий выбор услуг.

При проектировании аппарата были учтены климатические условия Африки – он будет передавать один луч для каждой страны, вместо множества тонких лучей, передаваемых стандартными HTS спутниками. Его цифровой модуль обеспечит высокую доступность услуг и упростит адаптацию и расширение клиентской базы, – заявляют в компании. Аппарат сможет работать с существующими наземными терминалами С-диапазона, что избавит от необходимости модернизировать оборудование.

После запуска спутник Amos-17 «пропутешествует» в космосе 11 дней прежде чем достигнет проектной орбитальной позиции. Ещё два дня уйдёт на развёртывание антенн и солнечных панелей. Он будет обращаться вокруг Земли на высоте в 36 000 километров со скоростью в 11 000 километров в час.

Компания Spacecom предоставляет услуги спутниковой связи операторам спутникового ТВ, провайдерам услуг телефонии и доступа в Интернет, правительствам и частным компаниям. Фирма начала свою деятельность в 1993 году, запустив с тех пор несколько спутников для обслуживания различных уголков планеты.

В настоящее время в распоряжении компании имеется три действующих спутника: Amos 3 и Amos 7 расположены над Европой и обслуживают клиентов в Европе, Африке и на Ближнем Востоке, а также Amos 4, расположенный над Индией и Непалом и предназначенный для обслуживания Азии и Африки.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.