Группа учёных из Университета Осаки (Япония) объяснила и показала, каким образом информация, которая закодирована в круговой поляризации лазерного луча, может быть привязана к состоянию электрона, захваченного в квантовом боте, внеся тем самым вклад в развитие теории квантовых битов и квантовых компьютерных систем.

Данное открытие является знаковым, поскольку оно открывает дорогу к созданию и развитию сети квантового интернета, который, в свою очередь, может похвастаться намного более высокими скоростями в силу наличия возможности передавать информацию квантовым способом.

Потенциальные возможности квантовых компьютеров – огромны, они смогут с отрывом превзойти по показателям самые надёжные из доступных сегодня компьютеров. Если стандартные, классические компьютеры обрабатывают информацию в виде двоичной пары единиц и нулей, то квантовая информация хранится в виде спинов электронов или лазерных фотонов, что позволяет ей находиться в суперпозиции параллельных состояний. Состояния двух или более объектов могут быть связаны, и это означает, что один из них не может быть расшифрован без других.

Квантовая информация трансформируется в квантовую точку, что открывает дорогу к развитию квантового интернета. Данные особенности квантовых компьютеров позволяют им одновременно выполнять несколько операций и обеспечивать практически идеальную защиту информации от любых возможных вторжений. Значительный поток представлен тем фактом, что упомянутые выше запутанные состояния очень чувствительны и склонны исчезать в течение нескольких микросекунд. Их необходимо адаптировать для использования в контексте квантового интернета, который требует надежного способа отправки сигналов и предоставления им возможности взаимодействовать и передавать данные электронным спинам, которые можно найти в целевых компьютерах.

Исследователям из университета Осаки удалось трансформировать квантовую информацию в квантовую точку, изменив спин-состояние одиночного захваченного электрона, что приблизило нас к появлению квантового интернета. Они также смогли проверить состояние электрона и подтвердить тот факт, что информация была отправлена без проблем. Результаты исследования были опубликованы на сайте Университета Осаки.

Ранее также сообщалось об успехах канадских учёных, создавших рабочий проект устройства, которое может стать основой будущего квантового интернета.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.