Провайдер цифрового телевидения «Зеонбуд» сменил одного из владельцев. Как сообщила в эфире Радио НВ экс-заместитель министра информационной политики Татьяна Попова, долю Виктора Януковича во владении провайдером получил Петр Порошенко.

Согласно данным, еще год назад акционерами «Зеонбуда» были Дмитрий Фирташ, Ринат Ахметов и семья Януковича. Однако после блокирования инициативы Концерна РРТ по установке дополнительных цифровых передатчиков для расширения покрытия эфирной сети долю владения провайдером получила семья пятого Президента Украины Петра Порошенко.

Напомним, в апреле пять граждан Латвии получили 75% «Зеонбуда». Ранее три четверти акций компании принадлежали тройке киприотов.

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