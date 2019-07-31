Провайдер цифрового телевидения «Зеонбуд» сменил одного из владельцев. Как сообщила в эфире Радио НВ экс-заместитель министра информационной политики Татьяна Попова, долю Виктора Януковича во владении провайдером получил Петр Порошенко.
Согласно данным, еще год назад акционерами «Зеонбуда» были Дмитрий Фирташ, Ринат Ахметов и семья Януковича. Однако после блокирования инициативы Концерна РРТ по установке дополнительных цифровых передатчиков для расширения покрытия эфирной сети долю владения провайдером получила семья пятого Президента Украины Петра Порошенко.
Напомним, в апреле пять граждан Латвии получили 75% «Зеонбуда». Ранее три четверти акций компании принадлежали тройке киприотов.
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