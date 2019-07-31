Российское Министерство культуры внесло поправки в закон о кинематографии. Теперь официальные онлайн-кинотеатры будут иметь специальную метку отличия, выделяющую их на фоне пиратских ресурсов, пишут Ведомости.

Согласно данным, идея появилась во время поисков решений проблемы онлайн-пиратства на территории России. Чиновники таким образом намерены понизить рейтинг незаконных сайтов, надеясь, что пользователи осознанно предпочтут легальные ресурсы.

В рамках работы Роскомнадзора над новой версией антипиратского закона уже появился ряд требований для онлайн-кинотеатров. К примеру, в мае Минкульт распорядился, чтоб впредь сервисы предоставляли отчет о просмотрах фильмов. Таким образом регулирующие органы надеются получить полное представление о кинопрокате в России и обеспечивать качественную защиту прав потребителей.

В свою очередь крупнейшие онлайн-кинотеатры выразили протест. Сервисы в таких поправках к законодательству видят вмешательство в коммерческие отношения между правообладателями и видеоресурсами, а также дискриминацию на фоне иностранных платформ и соцсетей.

А в июне Роскомнадзор решил взяться за тщательную проверку контента видеосервисов. Фильмы, сериалы и шоу будут мониторить на предмет экстремистских, пропагандистских материалов, сцен насилия, нецензурных выражений и т.д.

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