Общественная организация «Лаборатория цифровой безопасности» провела проверку порядка 60 интернет-провайдеров во всех регионах Украины. Результаты показали, что больше половины из них не блокируют сайты из санкционного списка Совета национальной безопасности и обороны, пишет Детектор Медиа.

Согласно данным, из 62 проверенных провайдеров 34 не выполнили требование по блокировке запрещенных ресурсов. К слову, в марте было зафиксировано 20 таких нарушителей.

Лидеры по пренебрежению Списком незаконных ресурсов — провайдеры Ровненской и Днепропетровской области. Меньше всего подверглись ограничениям сайты Крыма, ЛНР и ДНР. Также часто провайдеры грешат с предоставлением доступа к российским платформам вроде «Одноклассников», Mail.ru, Yandex.ru и т.д.

Однако повлиять на нарушителей государство не может. По словам главы «Лаборатории цифровой безопасности» Ирины Чуливской, указы Президента Порошенко о санкциях касательно блокировки сайтов не соответствуют украинскому и международному законодательству. Поэтому исполнение требований Совета нацбезопасности в Украине держится на честном слове провайдеров.

Напомним, в конце апреля Глава Интернет Ассоциации Украины Александр Федиенко в письме к Владимиру Зеленскому обратился с просьбой отменить указ о блокировке сайтов.

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