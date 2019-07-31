Новостной телеканал No1 в Европе – Euronews – сообщает о проведении переговоров с компанией Silknet о запуске очередного франчайзингового проекта – Euronews Georgia.

Телеканал Euronews и ведущая грузинская телекоммуникационная компания Silknet заявили о подписании Меморандума о намерениях с целью запуска проекта Euronews Georgia, который объединит в себе новостной телеканал и цифровую платформу, ориентированную на аудитории, говорящую по-грузински.

Контент Eurnoews Georgia будет предлагаться зрителям на грузинском языке. При этом помимо всего прочего компания планирует освещать события, происходящие в Грузии – под это будет отведено 20% эфира канала. Всё это будет транслироваться в рамках нового телеканала и предлагаться на цифровой платформе.

В компании Silknet Company заявили, что, подписав Меморандум, компания Euronews заполучила надёжного партнёра, который берёт на себя полную ответственность за поддержание и укрепление репутации ведущей международной медиаплатформы.

В компании Euronews подчёркивают важность гарантирования беспристрасности редакционной политики, а также обещают проконтролировать назначение главного редактора новосозданного телеканала и избрание его редакционной коллегии. Перед редакционной коллегией ставится задача определения стратегических направлений деятельности, принципов сбалансированного вещания, полностью соответствующих фундаментальным ценностям и принципам работы СМИ, включая независимость редакционной политики, свободу выражения мнений и беспристрастность.

Несколько недель назад мы сообщали о планах запуска телеканала Euronews Serbia.

Телекомпания Euronews, начавшая свою работу в 1993 году, сегодня предлагает зрителям одни из ведущих новостных телеканалов Европы, работающий в 160 странах на 12 различных языках.

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