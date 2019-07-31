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Euronews Silknet / Euronews Georgia / Euronews Грузия
Фото: Euronews Press Office

Новостной телеканал No1 в Европе – Euronews – сообщает о проведении переговоров с компанией Silknet о запуске очередного франчайзингового проекта – Euronews Georgia.

Телеканал Euronews и ведущая грузинская телекоммуникационная компания Silknet заявили о подписании Меморандума о намерениях с целью запуска проекта Euronews Georgia, который объединит в себе новостной телеканал и цифровую платформу, ориентированную на аудитории, говорящую по-грузински.

Контент Eurnoews Georgia будет предлагаться зрителям на грузинском языке. При этом помимо всего прочего компания планирует освещать события, происходящие в Грузии – под это будет отведено 20% эфира канала. Всё это будет транслироваться в рамках нового телеканала и предлагаться на цифровой платформе.

В компании Silknet Company заявили, что, подписав Меморандум, компания Euronews заполучила надёжного партнёра, который берёт на себя полную ответственность за поддержание и укрепление репутации ведущей международной медиаплатформы.

В компании Euronews подчёркивают важность гарантирования беспристрасности редакционной политики, а также обещают проконтролировать назначение главного редактора новосозданного телеканала и избрание его редакционной коллегии. Перед редакционной коллегией ставится задача определения стратегических направлений деятельности, принципов сбалансированного вещания, полностью соответствующих фундаментальным ценностям и принципам работы СМИ, включая независимость редакционной политики, свободу выражения мнений и беспристрастность.

Несколько недель назад мы сообщали о планах запуска телеканала Euronews Serbia.

Телекомпания Euronews, начавшая свою работу в 1993 году, сегодня предлагает зрителям одни из ведущих новостных телеканалов Европы, работающий в 160 странах на 12 различных языках.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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