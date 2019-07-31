Американский сенатор Джош Хоули представил законопроект, призванный избавить пользователей от интернет-зависимости. В частности документ прописывает лимит по времени на использование соцсетей, сообщает TechToday.

Правительство США уверено, что социальные сети в попытке максимально долго удерживать внимание пользователей для показа рекламы, формируют у людей интернет-зависимость.

Законопроект The Social Media Addiction Reduction Technology Act устанавливает для пользователей соцсетей временной лимит в 30 минут в день. По желанию юзеры могут его увеличить. А вот интернет-компании, не согласные с этим требованием, будут оштрафованы.

Также в обязанности ресурсов будет входить информирование юзеров о количестве проведенных на сайте минут каждые полчаса. Кроме «бесконечной ленты» соцсети также будут вынуждены отказаться от поощрения пользователей за время, проведенное в сети (виртуальные награды, значки и т.д.).

Напомним, с похожей проблемой сейчас борются власти Китая — правительство обеспокоено зависимостью детей от видеоплатформ вроде TikTok, Kwai и Huoshan. Сервисы коротких видео обязали высылать юзерам предупреждения после 90 минут активного пользования и полностью блокировать доступ спустя два часа просмотра.

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